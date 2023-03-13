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Скрининг на вирусные гепатиты проводят в Астане

13 Марта 2023, 22:27
Скрининг на вирусные гепатиты проводят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане реализуется пилотная программа по скринингу лиц старше 18 лет на вирусные гепатиты В и С (10 000 человек), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Инициатором проекта выступает фонд Центра анализа заболеваний (CDAF). Координатором в Казахстане является Национальный научный онкологический центр.

Целевая группа – это 10 000 человек старше 18 лет – участники ОСМС (в каждой поликлинике пройдут тесты по 2000 человек). Проект рассчитан на 3 месяца.

На сегодняшний день уже определены участники проекта: 5 организаций ПМСП Астаны (городские поликлиники № 4, 5, 7, 9, 10). Разработан маршрут участника пилотного проекта в каждой поликлинике.

Во многих случаях пациент остаётся в неведении относительно того, что он представляет опасность для окружающих, поскольку у подавляющего большинства острый вирусный гепатит С протекает в бессимптомной форме, а больные хроническим гепатитом и вовсе в течение многих лет чувствуют себя совершенно здоровыми.

По данным ВОЗ, во всем мире болеют хроническим гепатитом С около 150-170 миллионов человек. Приблизительно у 10-15% людей заболевание переходит в цирроз печени и, возможно, рак. Ежегодно от цирроза печени и рака, связанных с гепатитом С, умирают около 350-500 тысяч человек.

Ключевым фактором в успешном лечении заболевания является его ранняя диагностика. Благодаря использованию современных фармакологических препаратов более 95% пациентов с гепатитом С полностью выздоравливают.

В Министерстве здравоохранения РК сообщили, что пилотный проект стартовал 20 февраля, в последующем реализация программы предполагается уже на национальном уровне.


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