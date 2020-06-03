Скотокрады отстрелили лошадей на 4 млн тенге в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане сотрудниками полиции установлены и задержаны барымтачи, промышлявшие скотокрадством на территории области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

В ведомстве отметили, что группа скотокрадов полицейскими задержана с поличным. В момент задержания были изъяты орудия преступления: незарегистрированный огнестрельный, нарезной карабин с патронами, топор и ножи, туша лошади.

«Как выяснилось, двое подельников - жители Жарминского района, 25 и 42 лет, глубокой ночью ехали из Аягозского района в Жарминский. С вольного выпаса отстрелив очередную лошадь, разделили ее на три части, при этом не снимая с нее шкуры, отрубили только голову и ноги, и поместили в багажный отсек автомобиля», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Следствием доказана их причастность к 13 фактам совершения краж скота на территории Семея, Жарминского, Бескарагайского и Аягозского районов. Общий ущерб, нанесенный владельцам подворья, составляет более 4 млн. тенге.

В настоящее время подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания ОП Жарминского района.

В отношении подозреваемых проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, а также проверяется причастность их к аналогичным преступлениям.

Необходимо отметить, что в Восточно-Казахстанской области с начала года зарегистрировано 85 фактов скотокрадства. Из них на сегодняшний день 80 % раскрыто.