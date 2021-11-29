Скотокрадство: в Казахстане ужесточили наказание за неоднократность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За десять месяцев текущего года почти 36 тысяч административных протоколов составлено за незаконный выпас скота в Казахстане. Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По инициативе МВД местные исполнительные органы законодательно наделены компетенцией по разработке и утверждению правил выпаса сельскохозяйственных животных. Согласно им запрещается бесконтрольный выпас. Только за 10 месяцев текущего год за эти нарушения составлено почти 36 тысяч административных протоколов», - сказал Нурдильда Ораз.

Было также отмечено, что в Уголовный кодекс введена отдельная статья «Скотокрадство», предусматривающая максимальное наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Ужесточено наказание за неоднократность, а также совершение краж скота с проникновением в помещение. Это позволило избежать ухода от ответственности воров за счет примирения с потерпевшими и усилить профилактику краж.

«Для борьбы с групповой формой краж скота в регионах работают оперативно-поисковые группы, которыми проводятся рейды по скотным рынкам и местам забоя скота», - добавил Нурдильда Ораз.