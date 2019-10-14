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вчера 17:05
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вчера 14:20
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Скотокрадов задержала полиция Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Скотокрады угнали 25 коров в Павлодарской области, а задержаны были в Акмолинской области «по горячим следам», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«9 октября в полицию обратился глава крестьянского хозяйства Актогайского района о том, что 7 октября, около 02.40, с вольных выпасов, недалеко от села Шолаксор, неизвестные лица похитили 25 голов крупного рогатого скота. Ущерб составил порядка шести миллионов тенге», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. Осмотрев место происшествия и, по данным ведомства, буквально рассматривая каждый след в степи, установили, в каком направлении был угнан скот.«Осмотр места происшествия дал положительный результат, так в течение суток оперативные работники «вышли» на след скотокрадов. Барымтачей вместе с похищенным скотом оперативники задержали на территории Акмолинской области, в степной зоне, недалеко от села Жанажол Ерейментауского района, - рассказали в полиции. – 22 головы КРС «встретились» с владельцем в целости и сохранности. К сожалению трёх коров подозреваемые «потеряли»: одна корова погибла по пути, одна убежала, а третью скотокрады успели зарезать и реализовать на рынке в городе Нур-Султан».
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