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Скотокрадов осудили на 8 лет в Актюбинской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
5 Октября 2022, 02:00
Скотокрадов осудили на 8 лет в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Вынесен приговор трем скотокрадам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Актюбинского областного суда.

Темирским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении трех жителей, один из которых обвиняется в организации скотокрадства в особо крупном размере, остальные двое - в совершении скотокрадства и в пособничестве скотокрадству в особо крупном размере.

«Группа лиц по предварительному сговору совершила кражу скота в особо крупном размере- 24 лошади были уведены ими с пастбища Қостам в Кенкиякском сельском округе Темирского района Актюбинской области. Животные принадлежали братьям, тем самым потерпевшим нанесен материальный ущерб в особо крупном размере - 11 100 000 тенге. Ущерб возмещен в полном объеме», - отметили в районном суде.

В судебном заседании один из подсудимых признал вину в совершении преступления по предъявленному ему обвинению и просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Остальные двое подсудимых вину не признали и просили их оправдать.

«Вина подсудимых подтверждаются показаниями потерпевших и свидетелей, заключением экспертизы и другими доказательствами по уголовному делу. Санкция п.2 ч.4 статьи 188-1 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Суд назначил двум скотокрадам наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Третий скотокрад приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет 1 месяц. Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщила пресс-служба Темирского районного суда.


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