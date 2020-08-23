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10:24
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Скотокрада-рецидивиста задержали в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области задержали двух скотокрадов, которые застрелили похищенную корову, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, в Есильском районе у местного фермера пропала корова белоголовой породы. Стоимость ее составляет 250 тысяч тенге. Работники крестьянского хозяйства несколько дней искали ее самостоятельно. Потом обратились в полицию.
«В лесу поблизости от места выпаса полицейские нашли следы забоя и останки животного. Корову застрелили в упор. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих подозреваемых: 26-летнего работника этого же хозяйства и 43-летнего жителя Кызылжарского района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за скотокрадство», - рассказали в пресс-службе.
Идет досудебное расследование по уголовной статье «Скотокрадство». Полицейские проверяют причастность задержанных к другим ранее совершённым преступлениям.
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