Скотокрада-рецидивиста задержали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области задержали двух скотокрадов, которые застрелили похищенную корову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в Есильском районе у местного фермера пропала корова белоголовой породы. Стоимость ее составляет 250 тысяч тенге. Работники крестьянского хозяйства несколько дней искали ее самостоятельно. Потом обратились в полицию.

«В лесу поблизости от места выпаса полицейские нашли следы забоя и останки животного. Корову застрелили в упор. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих подозреваемых: 26-летнего работника этого же хозяйства и 43-летнего жителя Кызылжарского района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за скотокрадство», - рассказали в пресс-службе.

Идет досудебное расследование по уголовной статье «Скотокрадство». Полицейские проверяют причастность задержанных к другим ранее совершённым преступлениям.