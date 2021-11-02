Скотокрад похитил три быка у жительницы Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Скотокрад похитил три быка у сельчанки в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе подворного обхода в рамках ОПМ «Участок» участковые инспекторы полиции ОП Атбасарского района С. Кабдуллин и Д. Мустафин установили подозреваемого в скотокрадстве.

30 октября с заявлением в полицию обратилась 63-летняя жительница Атбасарского района. Женщина сообщила, что в середине октября путем свободного доступа с вольного выпаса вблизи одного из сел района неизвестные похитили три быка абердиин-ангуусской породы. Сумма ущерба составила 1 млн 650 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен 55-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель населенного пункта, расположенного по соседству. Кража была совершена в тот момент, когда пастух ненадолго отлучился, в это время злоумышленник присоединил чужой скот к собственному стаду и угнал его. К моменту задержания злоумышленник успел зарезать быков, а мясо реализовать.

Потерпевшая опознала принадлежавших ей животных по оставшимся от них шкурам. По факту начато досудебное производство по ст.188-1 ч.2 «Скотокрадство».