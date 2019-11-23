Скот стоимостью более 6,5 млн тенге помогли найти полицейские многодетному акмолинцу

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Многодетному мужчине с ограниченными возможностями акмолинские полицейские помогли разыскать пропавший скот стоимостью более 6,5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

По информации ведомства, 21 ноября в отдел полиции района им. Біржан Сал поступило заявление от 58-летнего жителя одного из сел о пропаже 34 коров. Общую сумму ущерба пострадавший оценил в 6 млн 750 тысяч тенге.

«Сообщение от потерпевшего было зарегистрировано, а, учитывая особо крупный ущерб, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 188 УК РК. Для раскрытия преступления и поиска пропавших коров полицейскими были приняты незамедлительные меры. Несмотря на сложные погодные условия, стражи порядка осуществляли поисковые мероприятия не только в районе имени Біржан Сал, но и в соседних районах области», - отметили в ведомстве.

Вскоре стражи порядка нашли пропавший домашний скот в 30-ти километрах от села Енбекшильдерское и вернули его владельцу. Расследование по краже прекращено за ее отсутствием.

Глава семейства - человек с ограниченными возможностями, у мужчины частично парализована левая нога. Более того, на его иждивении находятся супруга и восемь детей. Владелец скота, не сдерживая эмоций, обратился со словами благодарности к полицейским за оперативную работу, которая помогла большой семье избежать значительных убытков.