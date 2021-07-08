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    10:37, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Скот на семь млн тенге вернули сельчанам костанайские полицейские

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области в этом году отмечается значительное улучшение раскрываемости краж скота, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в департаменте полиции области, стражи порядка с начала года вернули сельчанам скот на сумму 7,5 млн тенге.

    Житель поселка Батмановка Карабалыкского района Валерий Лунев один из тех, кто столкнулся с пропажей скота с вольного выпаса.

    «Он обратился в полицию с заявлением о том, что не досчитался трех лошадей. К розыску подключился участковый инспектор полиции Наурызбек Алимжанов и оперативный сотрудник Ерлан Ибраев.

    Уже спустя сутки полицейские обнаружили пропажу в 30 километрах от места выпаса в соседнем Федоровском районе. Лошадей вернули хозяину», - сообщили в ведомстве.

    В Департаменте полиции отметили, что с начала года владельцам возвращено 68 голов скота, что в денежном выражении составляет 7 млн 594 тысячи тенге.

    По сравнению с прошлым годом, раскрываемость скотокрадств улучшена на 18%, в том числе по тяжким видам преступлений на 29%. В полицейском ведомстве также отмечают, что из 52 фактов краж скота в 22 случаях (42%) кражи совершены в результате безнадзорного выпаса.

    «В целях профилактики и предупреждения краж скота применяются меры административного воздействия в отношении собственников скота, допустивших их вольный выпас. За нарушения требований ст.408 КоАП РК (нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных) привлечены к административной ответственности 1447 владельцев», - подытожили в полиции.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Костанайская область Борьба с преступностью Скотокрадство Правоохранительные органы
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