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Скот на 110 млн тенге украли у жителя Жамбылской области

28 Декабря 2022, 13:01
Скот на 110 млн тенге украли у жителя Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские полицейские задержали подозреваемых в краже 137 коров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию о крупной краже скота обратился 46-летний руководитель сельскохозяйственного предприятия, занимающийся разведением крупного рогатого скота. Мужчина сообщил, что с октября 2021 года по август этого года пастух его стада в Кордайском районе и управляющий соседнего крестьянского хозяйства тайно похитили племенных коров, принадлежащих ТОО.

По факту было начато досудебное расследование по статье 188-1 части 4 УК РК «Скотокрадство». При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны жители Шуского района и Алматы, 1972 года рождения.

Подозреваемые дали признательные показания. Следствием установлено, что мужчина заранее планировал, из какого стада похитить скот. Он специально смешивал два стада и пас их. Вечером вместе с другим скотником разделял стадо, но в конце несколько животных незаметно отгонял к себе. Ночью он этот скот отделял от стада и отгонял в соседнее крестьянское хозяйство, где управляющий в последующем сбывал краденое. Таким образом, на протяжении длительного времени задержанные в общей сложности похитили 137 коров. Сумма причиненного ущерба составила 109,6 млн тенге.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.


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