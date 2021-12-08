Скорректировать тарифы на сурдологические медуслуги предлагают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Скорректировать тарифы на медицинские услуги по сурдологическому обследованию просят депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поводом для моего депутатского запроса стали обращения, поступающие во фракцию партии «Nur Otan» от родителей, воспитывающих детей с врожденными или приобретенными пороками ушной раковины и слухового прохода: микротией или атрезией. В общедоступных источниках информации приводятся цифры, что в Казахстане более 3 тыс. детей имеют такие диагнозы и порядка 1000 из них нуждаются в операционном вмешательстве», - сказала Лариса Павловец, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК на пленарном заседании платы.

Обращаясь к истории вопроса, депутаты отметили, что до 2018 году государство по квоте оплачивало проведение таких операций за рубежом или с привлечением зарубежных специалистов, согласно Приказу Министра здравоохранения и социального развития «О правилах направления граждан Республики Казахстан за рубеж за счет бюджетных средств» (№ 544 от 30 июня 2015 года).

Однако, с 2018 года квота оперирования за рубежом была закрыта, так как в Казахстане были освоены высокотехнологичные методы лечения патологии слухового прохода и ушной раковины.

Например, за 10 месяцев текущего года в государственных клиниках бесплатно прооперировано 235 детей на общую сумму 1,4 млрд тенге.

Однако, по мнению родителей, такое количество операций, равно как и их стоимость, не отвечает существующим потребностям.

«О мнении Минздрава говорить сложно, так как достоверной и актуальной статистики, отражающей реально-существующие потребности, у уполномоченного органа, к сожалению, нет. Как нет, и информации об итогах реализации Дорожной карты по совершенствованию отолорингологической и сурдологической службы в Республике Казахстан на 2019-2020 годы, утвержденной Министерством здравоохранения. А между тем, запланированные в ней мероприятия должны были дать ответы и по потребностям в лечении микротией и атрезией, и по справедливой стоимости услуг, и по другим важным вопросам. В условиях замалчивания системных проблем с медицинской помощью детям, страдающим пороками слуха, мы сильно рискуем получить системные проблемы со взрослыми, которые пожизненно будут страдать социальной уязвимостью», - считает Лариса Павловец.

Мажилисмен добавила, что по оценкам ВОЗ нерешенная проблема потери слуха ежегодно обходится мировой экономике в 750 миллиардов долларов США.

В этой связи, депутаты считают необходимым собрать и обобщить итоги реализации Дорожной карты по совершенствованию отолорингологической и сурдологической службы и на их основе:

- составить реестры потребностей в лечении детей с микротией и атрезией (по видам патологий, по методам лечения и по возрастам);

- скорректировать тарифы на медицинские услуги по сурдологическому обследованию в рамках ГОБМП;

- увеличить укомплектованность врачами и современным медицинским оборудованием медорганизаций, оказывающих операционные и лечебные отолорингологические и сурдологические услуги.