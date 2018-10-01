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Скорректированный бюджет Алматы составил 527 млрд тенге на 2018 год
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления финансов Алматы Айнур Кудайбергенова отчиталась о городском бюджете, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По состоянию на 1 октября 2018 года доходов поступило 422,6 млрд тенге при плане 369,7 млрд тенге, перевыполнение 52,9 млрд тенге», - рассказала на брифинге в региональной службе коммуникаций Айнур Кудайбергенова.
Также стало известно, что скорректированный бюджет города на 2018 год составил 527 млрд тенге, освоение бюджетных средств составило 99,4%.
По сравнению с 9 месяцами прошлого года перевыполнение по индивидуальному подоходному налогу, социальному налогу и другим налоговым поступлениям.
Налоговые поступления составили 309,3 млрд тенге перевыполнение 10,5 млрд тенге. Рост на 33,8 млрд тенге за счет роста по ИПН на 22,7 млрд тенге, соцналогу - 4 млрд тенге и налогу на имущество - 3,5 млрд тенге.
Неналоговые поступления составили 8,5 млрд тенге, перевыполнение 4 млрд тенге.
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