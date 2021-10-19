Скорпионы появились во дворах домов в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В микрорайонах и пригородных поселках Атырау в появились скорпионы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сперва в нашем микрорайоне «Нурсая-3» было несколько случаев обнаружения во дворах скорпионов. На сегодняшний день, поскольку эта тема стала обсуждаемой между соседями, выясняется, что этих насекомых находили в большей части дворов. В некоторых не по одной особи. Известно минимум о двух людях, получивших укусы - мужчине и ребенке. У меня во дворе дети тоже увидели скорпиона. Но они были предупреждены, что это опасно», - рассказал житель микрорайона Данияр Аубекеров.

По его словам, нашествие скорпионов наблюдается и в пригородных поселках Еркинкала и Жумыскер.

Наша справка. При укусе скорпиона ощущается лишь малоболезненный укол. В течение нескольких часов больной ощущает несильную боль, на месте укуса появляется болезненная опухоль. Всасываясь в кровь, яд вызывает долговременное перевозбуждение нервной системы, при котором больной ощущает беспокойство. Могут появиться сильные головные боли, тошнота, рвота, боли в области желудка и передней брюшной стенки, головокружение, спазмы отдельных групп мышц, раскоординация движений, слюновыделение, ринорея, гипергидроз. Место укуса набухает, краснеет, чешется, болит.

Иногда при укусе в нижние части тела у больного появляется вздутие живота, отрыжка, опухоль в паху или в подмышках. Через некоторое время состояние больного ухудшается. Из глаз начинает течь гнойная жидкость, зубы стучат, появляются судороги.У ребенка укус скорпиона может вызвать нарушения в работе дыхательного центра, приступы удушья, судороги.