Скоростной режим на двух участках трассы повышен в Жамбылской области

На платных участках автодорог «Кайнар – Тараз» и «Тараз – Шымкент» установлен скоростной режим 120 км/ч, а также временно приостановлена фиксация средней скорости на участке Тараз – Шымкент, передает Kazinform.

— На основании поступившего предписания Управления административной полиции ДП Жамбылской области на платных участках автомобильной дороги международного маршрута «Западная Европа — Западный Китай» Кайнар — Тараз и Тараз — Шымкент с 19 мая 2026 года в системе установлен скоростной режим 120 км/ч. С 19 мая 2026 года фиксация средней скорости на участке Тараз — Шымкент в настоящее время отключена, — сообщили в АО «НК ҚазАвтоЖол».

Вместе с тем в ведомстве уточняют, что штрафные уведомления за превышение ранее действовавшего скоростного режима 110 км/ч относятся к компетенции местных исполнительных органов и не входят в зону ответственности АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Участников дорожного движения призывают соблюдать установленный скоростной режим, обращать внимание на дорожные знаки и строго следовать правилам дорожного движения.

Напомним, асфальтобетонный завод запустили для строительства обходной дороги возле Кызылорды.