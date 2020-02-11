+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -4 °С
USD 379.04 EUR 415.05
RUB 5.93 CNY 54.29
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Скоростной режим изменен на одном из проспектов в столице

11 Февраля 2020 16:15
Поделиться:
Скоростной режим изменен на одном из проспектов в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целях безопасности дорожного движения с 15 февраля в столице изменен скоростной режим по проспекту Кабанбай батыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Новости по теме
Чиновники Семея пишут отчеты о своих поездках в общественном транспорте
До 1 октября ограничено движение по проспекту Богенбай батыра в столице 52 человека, среди которых трое детей, спасено за неделю в Акмолинской области Не пришлось платить пошлину при постановке на учет ввезенной из России машины в Атырау

В целях безопасности дорожного движения с 15.02.2020 года по проспекту Кабанбай батыра, на участке от проспекта Мангилик Ел до улицы Новый аэропорт в обоих направлениях будет изменен скоростной режим с 70 до 60 километров в час, говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на вышеуказанном отрезке дороги установлена система «Сергек».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив