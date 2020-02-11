Скоростной режим изменен на одном из проспектов в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целях безопасности дорожного движения с 15 февраля в столице изменен скоростной режим по проспекту Кабанбай батыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

В целях безопасности дорожного движения с 15.02.2020 года по проспекту Кабанбай батыра, на участке от проспекта Мангилик Ел до улицы Новый аэропорт в обоих направлениях будет изменен скоростной режим с 70 до 60 километров в час, говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на вышеуказанном отрезке дороги установлена система «Сергек».