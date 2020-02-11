Новости
Скоростной режим изменен на одном из проспектов в столице
11 Февраля 2020 16:15
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целях безопасности дорожного движения с 15 февраля в столице изменен скоростной режим по проспекту Кабанбай батыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.
Новости по темеДо 1 октября ограничено движение по проспекту Богенбай батыра в столице 52 человека, среди которых трое детей, спасено за неделю в Акмолинской области Не пришлось платить пошлину при постановке на учет ввезенной из России машины в Атырау
В целях безопасности дорожного движения с 15.02.2020 года по проспекту Кабанбай батыра, на участке от проспекта Мангилик Ел до улицы Новый аэропорт в обоих направлениях будет изменен скоростной режим с 70 до 60 километров в час, говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что на вышеуказанном отрезке дороги установлена система «Сергек».
Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу начинает стабилизироваться
- Количество исковых заявлений по делу Bek Air увеличивается
- Конно-спортивный комплекс для реабилитации детей с особыми потребностями строят в столице
- Рекомендации по очистке от снега в Нур-Султане дали в МВД
- Укрепление позиций тенге в январе объяснили в Нацбанке
- «Казгидромет» презентовал интерактивную карту по качеству атмосферного воздуха
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047