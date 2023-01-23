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Скоростная линия метро запущена в Стамбуле

23 Января 2023, 01:34
Скоростная линия метро запущена в Стамбуле

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Проектом линии метро Кягытхане-Стамбульский аэропорт Турция доказала всему миру свою силу и возможности в сфере метростроения. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на церемонии открытия 34-километровой линии метро Кягытхане-Стамбульский аэропорт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Президент Турции отметил, что новая линия метро, включащая восемь станций, позволит преодолеть расстояние от района Кягытхане до Стамбульского аэропорта за 24 минуты.

«Открытие новой линии метро, пропускная способность которой составит 800 тысяч пассажиров в сутки, является историческим событием для Стамбула», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что реализация проекта - результат блестящего успеха турецких инженеров, которые использовали в строительстве отечественные материалы.

Эрдоган напомнил, что турецкая телерадиовещательная компания TRT подготовила по новой линии метро документальный фильм.

Турецкий лидер напомнил, что на продолжается строительство линий метро от Стамбульского аэропорта до района Халкалы, а также нескольких других линий метрополитенов на территории мегаполиса.

«Когда реализация всех этих проектов завершится, общая протяженность железнодорожных систем Стамбула превысит 380 км», - отметил Эрдоган.

Стамбул занимает первое место в мире среди городов, где реализуется наибольшее число проектов по строительству ж/д линий. Проезд по линии метро Кягытхане-Стамбульский аэропорт в течение месяца будет бесплатным.

Фото с сайта Анадолу

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