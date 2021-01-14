Скорость ветра в Атырауской области превысила 50 км в час

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области скорость штормового ветра превысила 50 км в час, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырауской области всю ночь бушевала стихия. В социальных сетях распространяются фото погодных условий в регионе, на которых скорость ветра фиксируется от 47 до 58 километров в часов. Сообщается о многочисленных случаях, когда ветер срывал крыши с домов и общественных зданий.

В департаменте по ЧС региона проинформировали, что информация о разрушениях собирается и будет обнародована.

Напомним, накануне жителей Атырауской области предупредили об резком ухудшении погоды. Тем временем ветер не стихает.