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Скорость ветра в Атырауской области превысила 50 км в час
14 Января 2021 12:52
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области скорость штормового ветра превысила 50 км в час, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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В Атырауской области всю ночь бушевала стихия. В социальных сетях распространяются фото погодных условий в регионе, на которых скорость ветра фиксируется от 47 до 58 километров в часов. Сообщается о многочисленных случаях, когда ветер срывал крыши с домов и общественных зданий.
В департаменте по ЧС региона проинформировали, что информация о разрушениях собирается и будет обнародована.
Напомним, накануне жителей Атырауской области предупредили об резком ухудшении погоды. Тем временем ветер не стихает.
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