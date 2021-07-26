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Скорость транзитных контейнерных поездов увеличилась в Казахстане

26 Июля 2021 14:34
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Скорость транзитных контейнерных поездов увеличилась в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Скорость транзитных контейнерных поездов значительно увеличилась в Казахстане за прошлый год. Об этом сообщил в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций первый заместитель председателя правления АО «НК «КТЖ» Канат Альмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Канат Альмагамбетов рассказал о мерах, принимаемых для развития сервиса контейнерных перевозок и привлечения транзитного грузопотока на территорию РК.

«В первую очередь основным критерием для клиента является срок доставки грузов. Ведется постоянная работа по улучшению сервиса и увеличению скорости. В 2020 году маршрутная скорость пропуска контейнерных поездов в транзитном сообщении в направлении Китай – Европа выросла до 1 152 км в сутки. В 2019 году средняя скорость контейнерных поездов достигала 1 026 км в сутки», – сказал К. Альмагамбетов.

По его словам, в приоритетном порядке принимаются меры по строительству вторых путей и электрификации участка Достык-Мойынты и строительству железнодорожной линии Дарбаза-Мактаарал. На перегоне Достык-разъезд №19 начата отсыпка земляного полотна под второй путь и корректировка ТЭО. На приграничной станции Достык будут построены новые и модернизированы существующие терминалы.

В то же время, для разгрузки Алматинского узла планируется строительство железнодорожной линии Жетыген-Казыбек-Би.

Реализацию данных проектов планируется завершить к 2025 году.

Для повышения пропускной способности и обеспечения пропуска длинносоставных поездов на основных транзитных маршрутах в текущем году силами Карагандинского, Алматинского, Шымкентского и Кызылординского отделений магистральной сети планируется удлинить и построить приемо-отправочные пути на 10 раздельных пунктах. Планируется также капитальный ремонт контейнерной площадки на станции Алтынколь.

Ранее сообщалось, что в Казахстане будут расширять сеть железных дорог для увеличения объемов транзита грузов.




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#КТЖ   #Экономика   #Транспорт   #Логистика   #МИИР РК  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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