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Скорость сброса воды увеличили в два раза на водохранилище в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
19 Апреля 2022, 14:45
Скорость сброса воды увеличили в два раза на водохранилище в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области продолжается подъем уровня воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», перелив воды через гребень плотины зарегистрировали накануне, 18-го апреля. За сутки вода поднялась еще на 16 см. Объем воды увеличился до 704 млн кубических метров. Уровень - до 809 см, перелив через гребень плотины составляет 9 см. За сутки – плюс 7 см. Сброс воды осуществляется со скоростью 27,4 кубических метра в секунду, что в два раза быстрее , чем на прошлой неделе. По прогнозам, в этом году перелив будет невысоким, подъем происходит за счет добегания воды из Акмолинской области. В прошлом году на 18-е апреля перелив через гребень плотины составлял 149 см.

В целом по области подъем уровня воды на реке Есиль составил от 11 до 16 см. На малых реках, напротив, вода уходит. За сутки снижение составило от 1 до 14 см. На гидропосту в Петропавловске, по нижнему бьефу плотины, уровень воды упал на 8 см.

Снижение наблюдается и на трансграничном посту в селе Долматово. За сутки – минус 5 см, уровень воды составляет 479 см.

На озере Большой Тарангул за сутки уровень воды не изменился и составляет 311 см.

Фото: 24.kz
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