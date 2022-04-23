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    17:38, 23 Апрель 2022 | GMT +6

    Скорость сброса воды увеличили на водохранилище в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области за сутки уровень воды поднялся еще на 4 сантиметра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным филиала РГП «Казгидромет», перелив через гребень плотины составляет 39 см. Скорость сброса воды увеличили до 135 кубических метров в секунду. Уровень воды поднялся до 839 см, объем возрос до 740 млн кубометров.

    По области на реке Есиль и притоках наблюдается очищение рек ото льда. Подъем за сутки составил от одного до 51 см. Вблизи сел Покровка и Новоникольское наиболее сильный - на 51 см и 48 см, соответственно. На гидропосту в Петропавловске – плюс 4 см за сутки. На трансграничном гидропосту у села Долматово вода, напротив, уходит. За сутки – минус 6 см.

    Снижается уровень воды на малых реках – от одного до девяти см. Заметный спад на гидропосту, расположенном на реке Бабыкбурлык у села Гусаковка.

    На озере Большой Тарангул значительных изменений за сутки не произошло.

    За состоянием рек наблюдают специалисты на 19 гидропостах, большая часть из которых расположена на реке Есиль.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Казгидромет Вода
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