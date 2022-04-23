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Скорость сброса воды увеличилась на водохранилище в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
23 Апреля 2022, 13:29
Скорость сброса воды увеличилась на водохранилище в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области за сутки уровень воды поднялся еще на 4 сантиметра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным филиала РГП «Казгидромет», перелив через гребень плотины составляет 39 см. Скорость сброса воды увеличилась до 135 кубических метров в секунду. Уровень воды поднялся до 839 см, объем возрос до 740 млн кубометров.

По области на реке Есиль и притоках наблюдается очищение рек ото льда. Подъем за сутки составил от 1 до 51 см. Вблизи сел Покровка и Новоникольское наиболее сильный - на 51 см и 48 см, соответственно. На гидропосту в Петропавловске – плюс 4 см за сутки. На трансграничном гидропосту у села Долматово вода, напротив, уходит. За сутки – минус 6 см.

Снижается уровень воды на малых реках – от 1 до 9 см. Заметный спад на гидропосту, расположенном на реке Бабыкбурлык у села Гусаковка.

На озере Большой Тарангул значительных изменений за сутки не произошло.

За состоянием рек наблюдают специалисты на 19 гидропостах, большая часть из которых расположена на реке Есиль.


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