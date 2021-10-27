Скорость мобильного интернета в Казахстане увеличилась на 63%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сентябре текущего года в рейтинге стран по скорости мобильного интернета Казахстан поднялся на 3 строчки за месяц и занял 80-е место. При этом за год страна улучшила позицию сразу на 21 строчку. С начала года скорость интернета в РК увеличилась с 19,52 до 31,74 Мбит/с, то есть рост составил 62,6%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Стоит отметить, что среди стран Центральной Азии Казахстан лидирует по скорости мобильного интернета. Так, Кыргызстан занял 103-е место, Узбекистан — 120-е, Таджикистан — 129-е. С заметным отрывом наша страна обошла и партнёров из ЕАЭС — Россию (90-е место) и Беларусь (119-е место).

Лидерами в рейтинге остаются ОАЭ, Южная Корея, Норвегия, Катар и Китай.

В Казахстане предпринимаются серьёзные меры по улучшению доступности и качества мобильного интернета. Так, к примеру, за 9 месяцев текущего года инвестиции, направленные в сектор связи, увеличились на 17,8% и составили 88,8 млрд тг. За последние пять лет сумма капвложений растёт в среднем на 19% в год.

Кроме того, продолжается работа по внедрению 5G, пятого поколения мобильной связи, что также положительно скажется на росте скорости интернета. Напомним: в 2019 году мобильные операторы страны уже начали тестировать новую сеть. Внедрение сети 5G вкупе с анализом больших данных (Big Data) и «интернетом вещей» (IoT) призвано стать одной из основ цифровой экономики РК.

В сентябре текущего года министр цифрового развития сообщил, что межведомственная комиссия по радиочастотам при правительстве приняла решение о проведении тестирования мобильной связи стандарта 5G в трёх городах Казахстана — Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Кроме того, запускаются в эксплуатацию базовые станции сети 5G и в Туркестане. Согласно графику, право проведения тестирования предоставлено нескольким операторам: АО «Казахтелеком», АО «Кселл», ТОО «Кар-Тел», ТОО «Мобайл Телеком-Сервис». Именно на этих операторов лёг основной объём работ по усовершенствованию инфраструктуры и улучшению качества интернета. Так, к примеру, за первое полугодие текущего года капитальные затраты оператора мобильной связи Kcell составили 4,7 млрд тг — сразу на 28,3% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

По данным БНС АСПиР РК, во втором квартале 2021 года 45% и 39% из числа обследованных предприятий в целом по связи освоили инвестиции в основной капитал и оборудование соответственно. Основные направления инвестиций — замена старого оборудования, расширение производственных мощностей с целью увеличения числа абонентов, инвестиции во внедрение новых технологий и др.

По итогам первого полугодия текущего года в стране насчитывалось 24,2 млн абонентов сотовой связи — на 1,2% больше, чем в прошлом году. Среди операторов мобильной связи РК наибольший рост количества абонентов наблюдается у Kcell (плюс 2,1% за год, до 8 млн). Тем временем количество абонентов Beeline увеличилось на 2,07%, до 9,6 млн. У Tele2/Altel количество абонентов составило 6,5 млн.

В целом, согласно существующим прогнозам, в период с 2019-го по 2025 год число пользователей мобильного интернета увеличится на 54%. Предполагается, что к тому времени 3G-сервисы будут составлять только 28% от общего рынка, при этом львиная доля (60%) будет приходиться на технологии 4G, а новые сети 5G охватят уже 12% рынка. Высока вероятность того, что после долгожданного запуска сети 5G в 2021 году подавляющее большинство мобильных соединений к 2029 году уже будет осуществляться именно через эту сеть.