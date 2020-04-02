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Скорость интернета увеличат на период ЧП в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
2 Апреля 2020, 08:08
Скорость интернета увеличат на период ЧП в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Интернет-провайдеры региона увеличивают пропускную способность каналов передачи данных. Это положительно скажется на скорости интернета в период действия чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

АО «Казахтелеком» и «Транстелеком» не будут отключать своих абонентов от услуг фиксированной связи, доступа к интернету и цифрового телевидения при задолженности.

О том, какие еще меры для обеспечения бесперебойного интернет-соединения принимают в регионе, в прямом эфире рассказал и. о. руководителя управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Константин Ильницкий.
В период действия режима чрезвычайного положения ведомство ведет постоянные переговоры с операторами связи о мерах поддержки населения.

«Компании «Казахтелеком» и «Транстелеком» решили поддержать абонентов и на период действия карантина не отключать от сети Интернет тех, кто имеет задолженность по оплате услуг. «КазТрансКом» увеличивает пропускную способность каналов передачи данных для подключенных образовательных учреждений», - сообщил Константин Ильницкий.

Он также отметил, что операторы сотовой сети Beeline, Кcell и «Теле2» предоставляют нетарифицируемый доступ к образовательным ресурсам и сайтам вузов, электронным справочным базам данных, онлайн-дневнику, порталам электронного образования. Воспользоваться этими платформами без учета трафика смогут даже те, у кого ограниченные интернет-тарифы.

На сегодняшний день из 417 сел в Карагандинской области к широкополосному интернету и мобильной сети четвертого поколения подключены 244. В этом году по программе государственно-частного партнерства эти услуги получат еще 54 села. Затем в регионе приступят к реализации программы по обеспечению интернетом 84 сел с населением свыше 250 человек.

Вопросы по поводу качества интернет-соединения и тарифам можно задать по единому номеру 109 либо позвонив своему интернет-провайдеру.


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