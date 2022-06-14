14 Июня 2022 12:36

Скорость электросамокатов ограничат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработан проект стандарта по эксплуатации электрических самокатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом была очень большая дискуссия между людьми, которые считали, что это велосипед, и теми, кто считал, что это мопед или мотоцикл. Основная причина разработки данных стандартов – это классификация. В первую очередь надо отметить, что разработка стандарта была инициирована Министерством внутренних дел по поручению Правительства. В рамках стандарта мы предусмотрели максимальную скорость самоката до 25 км/ч, а также возможность пешеходного режима. Сам производитель самоката должен предусмотреть это в инструкции по росту, по весу, по возрасту того, кто будет непосредственно использовать самокат», - сказал председатель технического комитета №87 по стандартизации колесных и сельскохозяйственных машин Ербол Сейпилов в кулуарах РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» перед обсуждением проекта.

Есть, по его словам, и технические требования.

«Требование по технической части – обязательно должна быть светоотражающая маркировка, маркировка самого самоката. У нас же Евразийский экономический союз, это должно обязательно маркироваться. Далее должны быть фары, и такие моменты, что, если едет самокат, его должны другие люди видеть. А также сигналы, когда по тротуару едет электросамокат, он должен посигналить заранее, предупредить людей, которые идут впереди, и проехать безопасно для него и для окружающих. По классификации электросамокаты до 25 км в час, которые не относятся к колесным транспортным средствам, то есть это не автомобили, он больше относится к велосипедам», - сказал Е. Сейпилов.

Он пояснил, что самокаты могут использоваться на дорогах общего пользования, но при этом должны соблюдаться элементарные правила дорожного движения в целях недопущения ДТП.

«Ну и, конечно же, он может ездить по тротуарам, при этом должен ограничивать скорость движения либо останавливаться перед людьми, чтобы не было никакой опасности. Данный стандарт разрабатывается для того, чтобы в нормативных документах в законодательстве, в правилах дорожного движения урегулировать данный вопрос. Полную картину мы увидим после того, как разработаем сам стандарт и будут вноситься соответствующие изменения в законодательство. Сроки – примерно сентябрь текущего года», - заключил Е. Сейпилов.