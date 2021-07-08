Скоро откроется движение в тоннеле по дороге «Западная Европа - Западный Китай» - МИИР РК

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Движение откроется по левой стороне тоннеля в Тюлькубасском районе Туркестанской области. Общая протяженность тоннеля - 40,5 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Сейчас пробивка левой стороны тоннеля завершена. Завершаются бетонные работы. Далее начнутся работы по конструктивным слоям дорожной одежды с последующим открытием движения», - сообщает МИИР.

Напомним, по проекту реконструкции международного транзитного коридора

«Западная Европа - Западный Китай» идет строительство тоннеля 593-632 км «Хоргос - Алматы - Тараз - Шымкент - Ташкент» в поселке Шакпак баба.

Недавно с участием Всемирного Банка, Комитетета автомобильных дорог, подрядной организацией ОАО «Евраскон», службой технадзора «Temelsu consult» проведены общественные слушания в Тюлькубасском районе по вопросу строительства тоннеля.

Во время общественных слушаний были затронуты вопросы социально-экологического характера. Также комиссия осмотрела ход работ.