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    19:35, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Скоро откроется движение в тоннеле по дороге «Западная Европа - Западный Китай» - МИИР РК

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Движение откроется по левой стороне тоннеля в Тюлькубасском районе Туркестанской области. Общая протяженность тоннеля - 40,5 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    «Сейчас пробивка левой стороны тоннеля завершена. Завершаются бетонные работы. Далее начнутся работы по конструктивным слоям дорожной одежды с последующим открытием движения», - сообщает МИИР.

    Напомним, по проекту реконструкции международного транзитного коридора

    «Западная Европа - Западный Китай» идет строительство тоннеля 593-632 км «Хоргос - Алматы - Тараз - Шымкент - Ташкент» в поселке Шакпак баба.

    Недавно с участием Всемирного Банка, Комитетета автомобильных дорог, подрядной организацией ОАО «Евраскон», службой технадзора «Temelsu consult» проведены общественные слушания в Тюлькубасском районе по вопросу строительства тоннеля.

    Во время общественных слушаний были затронуты вопросы социально-экологического характера. Также комиссия осмотрела ход работ.


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