Скоро откроется движение в тоннеле по дороге «Западная Европа - Западный Китай» - МИИР РК
«Сейчас пробивка левой стороны тоннеля завершена. Завершаются бетонные работы. Далее начнутся работы по конструктивным слоям дорожной одежды с последующим открытием движения», - сообщает МИИР.
Напомним, по проекту реконструкции международного транзитного коридора
«Западная Европа - Западный Китай» идет строительство тоннеля 593-632 км «Хоргос - Алматы - Тараз - Шымкент - Ташкент» в поселке Шакпак баба.
Недавно с участием Всемирного Банка, Комитетета автомобильных дорог, подрядной организацией ОАО «Евраскон», службой технадзора «Temelsu consult» проведены общественные слушания в Тюлькубасском районе по вопросу строительства тоннеля.
Во время общественных слушаний были затронуты вопросы социально-экологического характера. Также комиссия осмотрела ход работ.