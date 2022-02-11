Скоро мы услышим имена успешных выпускников самых престижных российских вузов – академик Зарема Шаукенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Через несколько лет казахстанцы услышат имена успешных выпускников самых престижных российских вузов. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» академик Национальной академии наук РК Зарема Шаукенова.

«В ходе состоявшихся переговоров Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере образования. На прошедшей в январе встрече с предпринимателями Глава государства сказал: «Мы будем направлять наших молодых людей на учебу, в том числе и в Россию, а может быть, и в первую очередь в Россию, в известные технические вузы, переориентировав для этого программу «Болашак», – сказала З. Шаукенова.

По ее мнению, международная стипендия «Болашак» - программа, благодаря которой молодые казахстанцы получают качественное зарубежное образование в лучших университетах мира, – стала беспрецедентным по своему значению прорывом Казахстана в международное образовательное пространство, открыв для наших студентов двери лучших зарубежных вузов мира. После обретения независимости Казахстану были необходимы квалифицированные кадры с новым мышлением и знанием иностранных языков. Ни одна страна СНГ не направляла за рубеж такого большого количества студентов по специальной государственной программе. Программа предоставляла собой прекрасную стартовую площадку для продвижения карьеры. Вернувшись на родину с багажом западных знаний, первые «болашаковцы» оказались в числе самых востребованных специалистов для набирающей обороты казахстанской экономики, достигнув вершин в государственной службе, а также в других сферах экономики и бизнеса.

«В Казахстане за годы независимости, в целом, выросла конкуренция среди выпускников зарубежных вузов, а спрос на них на рынке труда не просто высок, а очень высок. Глобализация международного образовательного пространства открыла для казахстанцев возможности получения образования далеко за пределами Казахстана. В поисках знаний молодежь устремилась, в прямом смысле, во все стороны света, постигая науки за свой счет, получая гранты и стипендии вне программы «Болашак». На сегодняшний день определились страны или группы стран, где, в основном, предпочитают обучаться граждане Казахстана. Первое место среди них по многолетней статистике занимает Российская Федерация. Территориальная близость и языковой фактор, безусловно, влияют, как и тот факт, что не только в Казахстане, но и во всех республиках бывшего Союза, на студента московского или ленинградского вуза всегда смотрели с таким же благоговением, как сегодня восхищаются выпускником Гарварда или Оксфорда. Через несколько лет мы обязательно узнаем, и услышим, имена успешных выпускников самых именитых и престижных российских вузов – Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Московского государственного технического университета имени Баумана, Московского физико-технического института, Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», технических вузов, которые Министерство образования и науки уже сегодня включило в список учреждений для обучения по программе «Болашак», – отметила академик.

З.Шаукенова отметила, что в ходе встречи Глава государства выразил признательность Президенту В.Путину за согласие направить в Казахстан филиалы самых известных вузов Российской Федерации, в первую очередь технических, что является очень серьезным прогрессом в области образования и взаимной поддержки.

«В 2001 году в столице Казахстана был открыт первый зарубежный филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова – флагмана российской высшей школы и одного из лучших университетов мира. В прошлом году филиал МГУ отметил свое 20-летие. Сегодня его выпускники вносят значимую лепту в развитие Казахстана и держат высокую планку Московского государственного университета. Успехи казахстанского филиала МГУ являются ярким свидетельством дружеских, братских связей между Казахстаном и Россией. Предметные договоренности по расширению сети филиалов ведущих российских вузов МИФИ, Университета им. Губкина, Бауманского техуниверситета внесут серьезный вклад в развитие образования в нашей стране и станут импульсом для дальнейшего развития новых научно-образовательных контактов наших стран», – заключила З. Шаукенова.