Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Скорее всего, ЦУР не будут достигнуты на 100% - Миннацэкономики

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
9 Июня 2023, 15:00
Скорее всего, ЦУР не будут достигнуты на 100% - Миннацэкономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал об основных стратегических документах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Скорее всего, цели устойчивого развития (ЦУР) не будут достигнуты на 100%, но мы должны максимизировать их воздействие. И эта работа будет проводиться постоянно. Хочу добавить, что даже до того, как мы приняли ЦУР, у нас были схожие показатели, и Казахстан является одной из нескольких стран мира, которая имеет долгосрочное видение развития. Уже в 2012 году мы приняли Стратегию-2050. В этом году Президент подписал новый документ – Стратегию углеродной нейтральности до 2060 года, и наш горизонт долгосрочного видения расширился как минимум еще на 10 лет», - сказал Алибек Куантыров на панельной сессии в рамках Международного форума Астана.

По его словам, ЦУР в стране уделяется большое внимание.

«У нас есть повестка по зеленой экономике, по гендерному равенству. И мы уделяем особое внимание всем этим областям. И благодаря работе Координационного совета, мы все делаем на системной основе. Мы всегда участвуем в любых дискуссиях, которые касаются реализации ЦУР, потому что они тесно связаны с нашей экономикой, социальными вопросами, инфраструктурой и окружающей средой. Это то, что мы хотим передать нашим будущим поколениям, и это очень комплексный вопрос», - добавил министр.


Правительство РК   Экономика   Миннацэкономики   Международный форум Астана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау