Скорее начать вакцинацию препаратом Pfizer на платной основе требуют депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты фракция «Ак жол» в Мажилисе подняли вопрос о необходимости обеспечения населения достаточным количеством международно-признанных вакцин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В депутатском запросе от 29 сентября 2021 года фракция «Ак жол» поднимала вопрос о необходимости обеспечения достаточного количества международно-признанных вакцин, в том числе Pfizer на платной основе для широкого круга лиц, особенно студентов, бизнесменов и других казахстанцев, которые планируют выезжать за рубеж», - отметил мажилисмен Гани Хамзин, озвучивая депутатский запрос в адрес министра здравоохранения РК на пленарном заседании Палаты.

Было отмечено, что на сегодняшний день в Казахстане доступна вакцинация препаратами Спутник-V, Qazvac и Sinopharm для всех и Pfizer для некоторых категорий казахстанцев. Из них лишь Sinopharm и Pfizer признаны ВОЗ.

«16 ноября был поддержан проект постановления правительства о возможности реализации вакцины против COVID-19 Comirnaty Pfizer на коммерческом рынке для вакцинации населения Казахстана по желанию на платной основе. Однако вакцинация этим препаратом на платной основе до сих пор не начата. На «правительственном часе» 11 октября прошлого года предыдущий министр здравоохранения Цой, говорил о доступности вакцины Verocell компании Sinopharm во всех регионах страны. На сегодняшний день поступает информация о том, что Sinopharm остутствует во многих больницах, что говорит о её дефиците», - добавил Гани Хамзин.

Депутат продолжил, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом во всём мире и в Казахстане в частности, проблемы, которые связаны с вакцинацией населения стоят особенно остро. Наши граждане оказались в ситуации, когда находясь в своей стране, они не могут вакцинироваться препаратом, одобренным ВОЗ. Это создаёт колоссальные трудности. Так, студенты – стипендиаты программы Болашак, чья учебная программа начинается в январе-феврале текущего года, не имея возможности и дальше ждать платный Pfizer, вынуждены ездить в соседние страны за вакциной. Самыми популярными направлениями у них сейчас являются Кыргызстан и Узбекистан.

«Платный Pfizer ждёт вся страна, учитывая ещё и казахстанцев, которые хотят ревакцинироваться. Так, жители столицы, Алматы, Алматинской и Туркестанской областей жалуются на то, что для ревакцинации в их регионах доступен только Qazvac. У многих людей есть возможность заплатить за Pfizer, однако они вынуждены ждать неопределённый срок. До сих пор нигде не опубликована точная дата начала вакцинации препаратом Pfizer на платной основе. Это срывает планы людей, у них создаётся негативное отношение ко всем инициативам Министерства здравоохранения. Так, например, врач, которому по рекомендации Минздрава уже нужно ревакцинироваться, постоянно испытывает стресс на работе и подвергает свою жизнь опасности в ожидании Pfizer. Тем более, что сроки поставки в мае прошлого года уже были сорваны. Предприниматели, которым нужно вылететь в Европу, откладывают свой вылет из-за сложностей с получением вакцин, одобренных ВОЗ. Минздрав оставляет этих людей наедине со своими проблемами. Решить данную проблему мог бы помочь отечественный препарат QazVac, будь он аккредитован ВОЗ. В июле 2021 года, Президент Касым-Жомарт Токаев поручал ускорить регистрацию казахстанской вакцины от коронавируса QazVac во Всемирной организации здравоохранения. Пока и о продвижении в этом направлении нет достаточной информации», - пояснил Гани Хамзин.

В этой связи депутатская фракция «Ак жол» предлагает:

1. Немедленно начать вакцинацию международно-признанными препаратами стипендиатов программы Болашак, предпринимателей, выезжающих за рубеж для деловых переговоров с иностранными партнёрами, и других желающих граждан, при необходимости – на платной основе.

2. Обеспечить достаточное количество вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения, для всех категорий граждан, в том числе для ревакцинации.

3. Опубликовать точную дату начала вакцинации препаратом Pfizer на платной основе. Приступить к этой вакцинации в кратчайшие сроки.

4. Сообщить о предпринимаемых мерах для международного признания отечественного препарата QazVac – Всемирной организацией здравоохранения и фармацевтическими администрациями ведущих стран мира.