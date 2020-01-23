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Скорая с роженицей застряла на трассе в Павлодарской области

23 Января 2020 09:41
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Скорая с роженицей застряла на трассе в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Карета скорой помощи с беременной сельчанкой увязла в снегу под Экибастузом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 04:00 на пульт спасателей Экибастуза поступило сообщение о том, что на республиканской трассе, в 20 километрах от посёлка Шидерты, в направлении города Экибастуза, в снежном заносе застрял автомобиль скорой помощи с роженицей (40 недель беременности), выехавшей из села Торткудык», - сообщили в оперативно-спасательном отряде департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Для оказания помощи на место сразу выехала дежурная смена экибастузского спасательного подразделения оперативно-спасательного отряда в составе двух спасателей на вездеходном транспортном средстве «Трэкол».
«Параллельно со спасателями из города горняков выехала вторая машина кареты скорой помощи, которая примерно в 15 километрах от города попала в снежный перемёт. Спасатели, забрав с собой медицинских работников (двух человек), доехали до роженицы и забрали из застрявшего автомобиля двух человек (роженицу с супругом), вывезли из снежного заноса», - добавили в ДЧС.

В 06:36 их доставили до автомобиля скорой помощи, ожидавшего их в 15 километрах от города Экибастуза, для дальнейшей транспортировки в лечебное учреждение. Роженица вовремя доставлена в больницу.

Фото оперативно-спасательного отряда
департамента по ЧС Павлодарской области.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Здравоохранение, Транспорт, Погода,
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Автор:

Антон Гагарин

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