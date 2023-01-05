Скорая с новорожденным ребенком вылетела в кювет в Карагандинской области

5 Января 2023, 18:48

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Новорожденного ребенка в Карагандинской области пришлось спасать не только врачам скорой помощи, но и сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям, так как автомобиль вылетел в кювет, а младенец был подключен к аппарату ИВЛ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС Республики Казахстан.

5 января 2023 года в 00:03 поступило сообщение о том, что в 2 км от п. Дубовка с трассы выехала в кювет карета скорой помощи, в которой находится ребенок. Прибыв к месту в условиях плохой видимости, сильной метели и гололеда, спасатели обнаружили, что в карете скорой помощи новорожденный ребенок подключен к аппарату ИВЛ и эвакуировать без спецтехники не представляется возможным.

Также не было возможности вытащить машину скорой помощи на дорогу, так как она находилась от дороги на расстояние более 20 метров. Со слов водителя машины скорой помощи, заканчивался бензин, и ситуация требовала немедленных решений.

Оперативными действиями спасателей на место было доставлено топливо и теплые вещи. Также была оперативно организована чистка пути, чтобы без потери времени перенести ребенка в другую карету скорой помощи, которая приехала из города Караганды, так как со слов врачей без аппарата ИВЛ ребенка больше 30 секунд держать нельзя. Благодаря слаженным и своевременным действиям сотрудников ребенка перенесли в карету скорой помощи и в дальнейшем госпитализировали в областной центр.

Фото: пресс-служба МЧС РК