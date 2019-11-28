Скорая помощь Тараза работает в новых условиях

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Об итогах процесса реорганизации скорой медицинской помощи в Жамбылской области на площадке региональной службы коммуникаций рассказала главный врач Жамбылской областной станции скорой помощи Венера Балкибекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, проходящее в стране реформирование системы скорой медицинской помощи призвано повысить качество оказания первичной неотложной помощи. В целях эффективного реагирования экстренные вызовы разделены на четыре категории. На первые три категории вызовов, имеющие угрозу для жизни и здоровья, бригады скорой помощи должны выезжать незамедлительно. Четвертую категорию вызовов составляют хронические больные, наблюдающиеся у врачей, и такие вызовы переадресовываются в центры неотложной медицинской помощи при поликлиниках, где круглосуточно и без выходных можно получить необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, все городские и сельские бригады скорой помощи, а также санитарную авиацию и трассовые медико-спасательные пункты, объединяют в единую структуру.

«Скорая медицинская помощь – это форма предоставления медицинской помощи при возникновении заболеваний и состояний у взрослого и детского населения, требующих экстренной медицинской помощи для предотвращения существенного вреда здоровью и устранения угрозы жизни, а также при необходимости транспортировки органов и тканей для последующей трансплантации», - пояснила Венера Балкибекова.





По словам спикера, население Жамбылской области составляет 1,12 миллиона жителей (в 2018 году было – 1,06 миллиона), в Таразе проживают 425 910 человек. Это количество населения обслуживает одна станция скорой медицинской помощи, три подстанции. По обслуживанию вызовов 4-й категории срочности имеется 8 городских и 9 районных поликлиник. Диспетчерская служба станции скорой помощи оснащена автоматизированной системой «Комек», интегрированной с поликлиниками и стационарами Жамбылской области, GPS навигацией, установленной на санитарном автотранспорте, что позволяет сократить время доезда до пациента и автоматически выбрать направление движения. Система обеспечивает оперативную автоматическую передачу информации о поступившем вызове на мобильный телефон врача скорой помощи в виде SMS с полной информацией о вызове. В коммутаторе у каждого врача имеется полный набор стандартов оказания помощи и протоколов лечения. То есть, получив вызов, медработник, еще находясь в пути, имеет возможность на основании жалоб пациента составить для себя приблизительный алгоритм действий

«Caal-центр областной станции скорой медицинской помощи оснащен 12-ю телефонными аппаратами с номером дозвона «103». Все звонки на «103» в Жамбылской области поступают в Call-центр, который находится в главном здании Жамбылской областной службы скорой медицинской помощи в городе Таразе. 124 диспетчера прошли в этом году обучение в Учебно-клиническим центре «KAZMEDCONSULT» по программе внедрения системы удержания вызовов. Два диспетчера Call-центра обучены в качестве тренера-диспетчера», - отметила спикер.

По словам главврача областной станции скорой помощи, ежегодно увеличивается количество санитарного автотранспорта и оснащенность медицинским оборудованием службы скорой медицинской помощи.

«В 2019 году количество санитарного автотранспорта в регионе увеличилось на 9 единиц и составило 138 единиц. Износ санитарных машин составляет 44,2 процента, что также меньше прошлогоднего. Оснащенность медицинским оборудованием составляет 80 процентов, а в прошлом году было 75 процентов», - отметила спикер.

Количество выполненных вызовов скорой медицинской помощи в минувшем году составило 386 890, что составляет 89,3%, в 2019 году – 417 928 (97,3%). Это на 31 тысячу больше. Преобладают вызовы от городских жителей - 274 973, сельчане вызывают скорую помощь реже - 142 955. Если говорить о категориях срочности, то в этом году выросло количество вызовов второй категории с 157 637 до 178 904. Также растет число вызовов четвертой категории - с 56 600 в прошлом году до 105 133 в этом году.

По словам главного врача Жамбылской областной станции скорой помощи Венеры Балкибековой, в ходе реформирования Таразская станция скорой медицинской помощи получила областной статус.