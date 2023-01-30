Скорая помощь СКО: высокий уровень сотрудников и худшее рабочее здание в стране

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Об уровне подготовки сотрудников «скорой помощи», новых методах работы и актуальных проблемах корреспондент МИА «Казинформ» разговаривала с директором Северо-Казахстанского областного центра скорой медицинской помощи Юрием Белоногом.

Каждый день в регионе на пульт «103» поступает до 700 вызовов. Экстренную медицинскую помощь североказахстанцам оказывают 34 бригады. Утро в «скорой» начинается с анализа работы за минувшие сутки. В режиме онлайн к «планеркам» подключаются все районы, разбирают тяжелые случаи, ошибки, сложные ситуации и повторные звонки.

«Пик вызовов пришелся на новогодние праздники – 940 звонков поступило. Давно работающие сотрудники не припомнят подобного всплеска обращений. Тем не менее, мы не допустили ни одного опоздания. Многие жители региона просто не знали, что в поликлиниках есть дежурные врачи и обращались по всем вопросам на «103». Зимой в тройку лидеров входят обращения с острыми респираторными вирусными инфекциями, болезнями органов дыхания, системы кровообращения и травмы», - говорит директор центра.

Юрий Белоног руководит «скорой» с июня прошлого года. По его словам, что за это время поступило всего две жалобы от жителей региона. Весьма неплохой результат. В первую очередь, это говорит о высоком профессионализме сотрудников скорой помощи.

«Весь мир идет к тому, что на «скорых» работают минимум врачей, в основном фельдшеры. На их обучении делаем акцент. Бригада фельдшеров может оказать необходимую помощь на уровне международных стандартов. В конце прошлого года организовали реанимационную бригаду, в состав которой входят врачи-реаниматологи, совместители из многопрофильной областной больницы. До этого времени такой бригады не было», - делится Юрий Белоног.

Сейчас всех фельдшеров североказахстанской области учат проводить интубацию трахеи, внутрикостный доступ – альтернатива внутривенного. В планах – коникотомия (неотложная хирургическая манипуляция, которая позволяет обеспечить доступ воздуха в дыхательные пути ниже голосовой щели при асфиксии) и дренирование плевральных полостей. Юрий Белоног подчеркивает, что на «скорой» необходимо непрерывное обучение сотрудников.

«У нас сейчас работают четыре международных тренера, которые входят в международную базу данных тренеров скорой медицинской помощи. Скорая помощь делится на четыре крупных направления: базовая реанимация, расширенная, детская реанимация и политравмы. По каждому подготовили тренеров. Они не просто прошли обучение, но могут сами выступать тренерами в любой стране мира. С их помощью мы в этом году рассчитываем провести обучение международным стандартам оказания помощи всех фельдшеров. Мы сможем доставлять в реанимационные отделения больных с высоким уровнем оказания помощи», - рассказывает директор центра скорой помощи.

Нет недели, когда бы сотрудникам «скорой» не пришлось осуществлять реанимационные мероприятия. Проще говоря, оживление. Североказахстанский центр скорой помощи добился высоких результатов успешной реанимации – 66%. Это гораздо выше среднереспубликанского показателя. Планируют еще улучшить результат.

«В первые два месяца работы здесь ездил на вызовы с фельдшерами. Это помогло ближе познакомиться с ними, понять потребности и сложности. Увидел, что у всех разный уровень, что нужно проводить постоянное обучение. Начали с аттестации сотрудников. Сначала – теоретические экзамены, потом перешли на курсы по международным стандартам. Сейчас любой фельдшер с закрытыми глазами может пользоваться современным оборудованием, которым напичканы наши реанимобили», - отмечает Юрий Белоног.

Прежде чем поступить на работу в центр скорой медицинской помощи, кандидатов экзаменуют. Подход строгий. Оценивает знания будущих фельдшеров заместитель директора центра Владимир Жужгов и беспристрастная компьютерная программа. Одно из заданий, например - запустить сердце «пациента»-симулятора.

В разговоре с Юрий Белоногом невозможно было не спросить о проблемах, которые испытывает центр скорой помощи. Прежде всего об условиях работы и наличии кадров, оборудования и техники. Если дефицита сотрудников нет, то с материально-технической базой есть трудности. Но они вполне разрешимы при участии местных исполнительных органов и республиканского бюджета.

Здание центра скорой помощи 1905-го года постройки. Дореволюционное помещение просто не в состоянии обеспечить условия для работы. В крошечных кабинетах едва помещается необходимое для работы и обучения оборудование. Актовый зал, где ежедневно проходят важные и нужные для медиков совещания, кое-как вмещает всех сотрудников. Здесь же руководство центра экзаменует претендентов на работу и обучает новым приемам и методам работы. Говорить о комфортных условиях для работающих посуточно медиках тоже не приходится. Достаточно пройти по зданию и заглянуть в комнаты отдыха.

«Чтобы организовать симуляционный центр – а он нам нужен для того, чтобы наши фельдшеры и врачи совершенствовали свои навыки - будем арендовать небольшой зал в помещении бывшего ресторана. Гаражей не хватает. В сильные морозы машины стоят на улице и водители вынуждены их прогревать круглые сутки, чтобы не перемерзло дизельное топливо», - делится Юрий Белоног.

Машины скорой помощи на дизельном топливе – тоже проблема. Как и с низкой посадкой, и без полного привода в районах области. Особенно сложно в зимний период. Юрий Белоног считает, что перед закупом техники просто необходимо согласовывать его с главными врачами. Кому как не им знать особенности работы в том или ином населенном пункте.

«Скорая помощь должна быть в приоритете. Экстренная медицинская помощь никогда не перестанет быть востребованной. От того, как мы окажем помощь, зависят все дальнейшие исходы. В Европе и США скорая помощь развивается высокими темпами. Для нас это еще фантастика, но к такому уровню нужно идти. Чтобы этого достичь, должна быть база. Мы надеемся на понимание со стороны местных властей. И начать нужно с того, чтобы найти место для строительства нового здания для центра скорой помощи. Ни в одном городе Казахстана нет таких плохих условий, как у нас», - с сожалением отметил Юрий Белоног.

Санавиация в области – это самолет АН-2. Больше известный как «кукурузник». Юрий Белоног говорит, что необходимо оснастить регионы реанимационными вертолетами. Санавиация сейчас востребована как никогда. Врачи смогли бы в сжатые сроки добираться до пациентов, особенно когда происходят аварии на трассах или тяжелые пациенты находятся в отдаленных селах. Наличие современной санавиации тоже влияет на уровень оказания экстренной помощи и, соответственно, на дальнейшее состояние больных.

Пока центр скорой медицинской помощи только надеется на помощь местных властей. Сотрудники же даже в таких условиях продолжают развивать свои навыки, обучаться новым методам. Главное, как отмечает сам директор центра Юрий Белоног – люди, от квалификации которых зависит спасение жизней североказахстанцев.

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