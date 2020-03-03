Скорая помощь с пациенткой застряла в степях Восточного Казахстана

ЖАРМИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане в снежном заносе застряла скорая помощь с пациенткой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на отдел по чрезвычайным ситуациям Жарминского района ВКО.

Как рассказали в ОЧС, накануне поступило сообщение, что машина скорой помощи оказалась в снежном плену между селами Жарык и Калбатау. Выяснилось, что в неотложке находится больная женщина. Спасатели немедленно выехали к месту происшествия.

«Доехав до села Малай, начальник ОЧС Жарминского района Кабдылгабит Отынбаев и его водитель продолжили путь на снегоходе, так как автомобили не смогли проехать дальше из-за снежного заноса», - пояснили в отделе по ЧС.

Пациентка с помощью снегохода была доставлена к прибывшей из Жангизтобе машине скорой помощи. Ей была оказана первая медицинская помощь, а после больная была госпитализирована в районную больницу. Угрозы здоровью нет, сообщили в ОЧС.

Отметим, что снегоход спасателям предоставил акимат Жарминского района.