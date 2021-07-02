Скорая помощь с беременной женщиной перевернулась на трассе СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК.КАЗИНФОРМ - Скорая помощь с беременной женщиной попала в ДТП в СКО. Есть пострадавшие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Кызылжарском районе вблизи села Петерфельд ранним утром 1 июля. Автомашина скорой помощи столкнулась с автомобилем Audi, движущимся в попутном направлении в сторону областного центра.

В результате ДТП пострадали пассажир скорой помощи и двое пассажиров легковой автомашины госпитализирован в больницу. Также в медицинское учреждение была экстренно доставлена 28-летняя беременная пассажирка спецавтотранспорта, направлявшаяся в это утро для госпитализации в перинатальный центр.