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    18:24, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Скорая помощь с беременной женщиной перевернулась на трассе СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК.КАЗИНФОРМ - Скорая помощь с беременной женщиной попала в ДТП в СКО. Есть пострадавшие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Дорожно-транспортное происшествие произошло в Кызылжарском районе вблизи села Петерфельд ранним утром 1 июля. Автомашина скорой помощи столкнулась с автомобилем Audi, движущимся в попутном направлении в сторону областного центра.
    В результате ДТП пострадали пассажир скорой помощи и двое пассажиров легковой автомашины госпитализирован в больницу. Также в медицинское учреждение была экстренно доставлена 28-летняя беременная пассажирка спецавтотранспорта, направлявшаяся в это утро для госпитализации в перинатальный центр.

    На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции Кызылжарского района. В рамках начатого досудебного расследования полицейским предстоит выяснить обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. Назначен ряд необходимых экспертиз.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия, ЧС для mail.ru Происшествия
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