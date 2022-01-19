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Скорая помощь работает в усиленном режиме в Павлодарской области

19 Января 2022 14:52
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Скорая помощь работает в усиленном режиме в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Скорая помощь работает в усиленном режиме в Павлодарской области. В день бригады обслуживают более 800 вызовов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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Об этом рассказала заместитель главного врача областной станции скорой помощи Ирина Мищенко.

«На данный момент в связи с увеличением количества вызовов выставляются дополнительные резервные бригады, – пояснила собеседница. – Например, вчера было 850 вызовов, из них 119 – к детям с ОРВИ, 49 – к заболевшим пневмонией и 50 – COVID-19».

Вызовы принимаются в единый call-центр по номеру 103. Круглосуточно принимает вызовы диспетчер также по номерам 32-00-24, 32-37-78. Работает телеграмм-бот.

Как пояснила заместитель главврача областной станции скорой помощи, если пациент прикреплен к одной поликлинике, а находится на территории другой, вызов выполнит бригада скорой помощи. Затем все данные о пациенте передаются в регистратуру его поликлиники через информационную систему.

Несвойственные скорой помощи вызовы – четвертой категории срочности – перенаправляются в поликлинику, к которой прикреплен пациент, и уже она направит бригаду неотложной помощи. Это пациенты, которым необходимо назначить лечение, открыть больничный лист или выдать лекарства в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения.

Ирина Мищенко добавила, что для оказания экстренной помощи бригады оснащены всем необходимым, в том числе лекарственными препаратами. Сотрудники станции обучены по медицинским стандартам, санитарный транспорт новый.

Она заверила, что проблем с обслуживанием и выполнением вызовов от обратившихся в службу «103» павлодарцев нет.

Напомним, в Павлодарской области за сутки выявили более 500 случаев COVID-19. Накануне сообщалось о 375 заболевших.

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#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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