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«Скорая помощь» перевернулась в Атырау: пострадали трое
5 Ноября 2019 17:25
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау скорая помощь столкнулась с машиной и перевернулась, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Карета скорой помощи марки «Форд», выехавшая на красный цвет на перекрестке Амандосова - Сатыбалдиева, столкнулась с автомобилем марки «Ваз-2114». От удара машина скорой медицинской помощи перевернулась набок. В ДТП пострадали также автомашины марок «Toyota Camry» и «LADA Largus «. Находившиеся в карете скорой помощи два фельдшера доставлены в областную больницу. Им оказана первая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой. Также пассажир водителя «Ваз – 2114» доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются», - сообщили в пресс-службе ДП региона.
Ключевые слова: Атырауская область, ДТП, Происшествия,
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