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Скопление военной техники вблизи Аягоза в ВКО прокомментировали в Минобороны РК

19 Марта 2020 17:40
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Скопление военной техники вблизи Аягоза в ВКО прокомментировали в Минобороны РК

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ – Скопление военной техники вблизи Аягоза в ВКО прокомментировали в Минобороны РК, передает МИА «Казинформ».

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«Касательно скопления военной техники вблизи города Аягоз сообщаем, что 18 марта 2020 года по ранее утвержденному плану проверок боевой готовности одна из воинских частей Аягозского гарнизона была приведена в высшую степень боевой готовности.

Вся техника исправна и вышла в установленное время. Техника и военнослужащие показали себя отлично. Совершение марша было отменено. Дополнительно проведена специальная

обработка техники и через два часа возвращена в пункт постоянной дислокации. Проверка проводилась в рамках мероприятий по противодействию распространения коронавируса в Вооруженных силах и была завершающим этапом», - говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня по указанию Генерального штаба ВС РК все проверки, вне пунктов постоянной дислокации приостановлены.

Необходимо отметить, что в год в среднем в Вооруженных силах проводится более ста проверок боевой готовности войск.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Армия, Коронавирус,
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