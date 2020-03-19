Скопление военной техники вблизи Аягоза в ВКО прокомментировали в Минобороны РК

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ – Скопление военной техники вблизи Аягоза в ВКО прокомментировали в Минобороны РК, передает МИА «Казинформ».

«Касательно скопления военной техники вблизи города Аягоз сообщаем, что 18 марта 2020 года по ранее утвержденному плану проверок боевой готовности одна из воинских частей Аягозского гарнизона была приведена в высшую степень боевой готовности.

Вся техника исправна и вышла в установленное время. Техника и военнослужащие показали себя отлично. Совершение марша было отменено. Дополнительно проведена специальная

обработка техники и через два часа возвращена в пункт постоянной дислокации. Проверка проводилась в рамках мероприятий по противодействию распространения коронавируса в Вооруженных силах и была завершающим этапом», - говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня по указанию Генерального штаба ВС РК все проверки, вне пунктов постоянной дислокации приостановлены.

Необходимо отметить, что в год в среднем в Вооруженных силах проводится более ста проверок боевой готовности войск.