Скопление воды у домов погорельцев в Костанайской области прокомментировали чиновники

2 Ноября 2022, 14:45

2 Ноября 2022, 14:45

Скопление воды у домов погорельцев в Костанайской области прокомментировали чиновники

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Аулиекольском районе Костанайской области построили 91 жилой дом для пострадавших от лесных пожаров. Жители некоторых домов пожаловались на переполненные септики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления строительства, архитектуры и градостроительства области.

В пресс-службе управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области сообщили, что проект не предусматривал устройство септиков, а временные септики были выполнены за счет подрядчиков.

«В результате плюсовой температуры и выпадения в течение нескольких дней осадков в виде дождя и снега наблюдается скопление воды на придомовой территории жилых домов. Согласно инженерно-геологических изысканий, фундаменты домов защищены от попадания влаги, вода в дома не поступает, угрозы подтопления нет», - сказал руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства области Берик Танжариков.

Ведутся работы по откачке воды на придомовой территории. Дежурит техника. Ведется разработка проектно-сметной документации на индивидуальную канализацию жилых домов микрорайона Бірлік. По завершению разработки проектно-сметной документации произведут строительно-монтажные работы.

Пожар начался 2 сентября в 15:10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района. Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тысячи га. Огнем уничтожен и поврежден 91 жилой дом в населенных пунктах.

Строительство домов для погорельцев началось практически сразу после объявления ликвидации пожара. Самим пострадавшим выплатили компенсацию в размере миллиона тенге на период ожидания получения нового жилья.

Строительство домов для жителей Аулиекольского района, пострадавших от лесных пожаров, круглосуточно вели несколько подрядных организаций.

Фото из открытых источников