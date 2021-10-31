Скопление транспорта наблюдалось на казахстанско-российской границе из-за карантинных мер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Скопление автомобилей образовалось со стороны РФ в связи с введенными карантинными мерами в соседней стране. В настоящее время скопление отсутствует, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

Очередь из грузовых автотранспортных средств образовалась на казахстанско-российском участке границы 30 октября со стороны Российской Федерации, перед АПП «Бугристое».

На территории Казахстана скоплений не наблюдалось.

По информации Минфина, причиной стали карантинные меры, введенные Российской Федерацией с 30 октября. Так, в соответствии с указом Президента РФ дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими, в связи с чем казахстанские и российские перевозчики направились на территорию Казахстана.

«Необходимо отметить, что в среднем со стороны РФ в РК через АПП «Кайрак» (сопредельное АПП РФ «Бугристое») ежедневно проезжают порядка 600 АТС, при этом 30 октября текущего года количество проехавших АТС резко увеличилось до 860 единиц», - сообщили в ведомстве.

По состоянию на 16:00 30 октября ситуация стабилизировалась, в настоящее время скопления транспорта со стороны РФ отсутствуют.

«Отметим, органами государственных доходов на границе со странами ЕАЭС осуществляется документальный контроль за перемещением товаров двойного (военного) назначения, товаров, на которые введены запреты и ограничения, а также товаров, включенных в перечень изъятия ВТО. Данные мероприятия занимают не более пяти минут и не влияют на скопление», - добавили в МФ РК.