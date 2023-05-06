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Скопление транспорта на участках границы с Кыргызстаном и Узбекистаном объяснили в Погранслужбе КНБ РК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Мая 2023, 18:01
Скопление транспорта на участках границы с Кыргызстаном и Узбекистаном объяснили в Погранслужбе КНБ РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пограничная служба сообщает, что в пунктах пропуска на казахстанско-узбекском и казахстанско-кыргызском участках границы отмечается скопление лиц и транспортных средств по причине увеличения пассажиропотока. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкойна пресс-службу КНБ РК.

«Пункты пропуска на государственной границе Республики Казахстан, с учетом праздничных и выходных дней, работают в штатном режиме, дополнительно усилены сотрудниками Пограничной службы», - отметили в пресс-службе.

По ее информации, интенсивность пропуска в пределах значений, соответствующих праздничным дням. Казахстанцев просят учитывать эту информацию при планировании международных поездок.


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