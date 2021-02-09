Скопление транспорта на границе Казахстана: на многих участках введут электронную очередь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе заседания Правительства рассказал о модернизации таможенной инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ожидается дальнейшая модернизация пунктов пропуска с внедрением технологии искусственного интеллекта и автоматического управления потоками транспорта. В рамках займа ЭксИмБанка КНР планируется строительство Ситуационного Центра и модернизация 9 авто и 1 ж/д пунктов пропуска», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

Он также сообщил, что за счет бюджетных средств завершена модернизация пункта пропуска «Б.Конысбаева» на границе с Узбекистаном.

«Будет продолжена работа по информационному обмену с другими странами. Начата работа с Турецкой Республикой. По примеру пункта пропуска «Нұржолы», на всех участках границы, где наблюдается скопление транспорта, планируется внедрение системы «Электронной очереди», которая позволяет через мобильное приложение заблаговременно бронировать очередь», - заключил министр.

Напомним, министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе заседания Правительства также рассказал об итогах года по таможенным платежам.