Скопление машин на казахстанско-узбекской границе объяснили в КНБ

Пограничная служба КНБ РК сообщает, что перед пунктами пропуска на границе с Республикой Узбекистан наблюдается скопление лиц, транспортных средств на выезд из Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Это связано с выездом, преимущественно, иностранных граждан из нашей страны на период празднования Наурыз мейрамы, а также с проводимой реконструкцией ряда пунктов пропуска «Капланбек», «Тажен», «Атамекен» и «Казыгурт». Пропуск через Государственную границу осуществляется в штатном режиме, приняты меры по контролю ситуации в пунктах пропуска, - сообщили в КНБ РК.