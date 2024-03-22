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    20:18, 21 Март 2024 | GMT +6

    Скопление машин на казахстанско-узбекской границе объяснили в КНБ

    авто
    Фото: freepik.com

    Пограничная служба КНБ РК сообщает, что перед пунктами пропуска на границе с Республикой Узбекистан наблюдается скопление лиц, транспортных средств на выезд из Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

     - Это связано с выездом, преимущественно, иностранных граждан из нашей страны на период празднования Наурыз мейрамы, а также с проводимой реконструкцией ряда пунктов пропуска «Капланбек», «Тажен», «Атамекен» и «Казыгурт». Пропуск через Государственную границу осуществляется в штатном режиме, приняты меры по контролю ситуации в пунктах пропуска, - сообщили в КНБ РК.

    Теги:
    Транспорт Узбекистан КНБ
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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