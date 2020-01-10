Скопление из почти 200 автомашин на границе с Кыргызстаном объяснили в Комитете транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Причину скопления порядка 200 грузовых автомашин на казахстанско-кыргызской границе, перед пунктом пропуска «Ак-Тилек-автодорожный», объяснили в Комитете транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

По последним данным, как сообщили в Комитете транспорта, на казахстанско-кыргызской границе, перед пунктом пропуска «Ак-Тилек-автодорожный», образовалось скопление грузового транспорта из почти 200 автомобилей, преимущественно перевозящих товары народного потребления из Китая.

«Сам же пункт пропуска работает без заторов, скоропортящий груз и другие перевозятся без задержек. Как уже было сказано, акцент проверок направлен на товары народного потребления, сопроводительные документы которых проверяют сотрудники государственных доходов Республики Казахстан с начала 2020 года», - пояснили в ведомстве.

Согласно статье 19-7 Закона Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте», контрольные функции в пунктах пропуска автотранспортных средств через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза, а также в иных местах перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС осуществляются органами государственных доходов РК.

Также Правила осуществления должностными лицами органов госдоходов транспортного контроля в автомобильных пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза утверждены совместным приказам министра финансов РК от 19 февраля 2018 года № 230 и министра по инвестициям и развитию РК от 27 февраля 2018 года № 141, добавили в комитете.