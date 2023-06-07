Скопление грузовых фур сохраняется на кыргызско-казахстанской границе

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – На границе Кыргызстана и Казахстана перед контрольно-пропускными пунктами «Ак-Тилек-автодорожный» и «Кен-Булун-автодорожный» сохраняется скопление грузовых транспортных средств, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР, по состоянию на 16:00 в очереди перед КПП «Кен-Булун-автодорожный» ожидают 110 автомашин, а перед КПП «Ак-Тилек-автодорожный» на выезд из Кыргызстана находятся около 140 автомашин.

В ведомстве сообщают, что скопление грузовых фур носит цикличный характер и связано с увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции за пределы Кыргызской Республики. Фуры со скоропортящейся продукцией пересекают госграницу вне очереди.

Отмечается, что в других пунктах пропуска кыргызско-казахстанской госграницы скоплений людей и автотранспортных средств не зафиксировано, ограничений при прохождении пограничного контроля для грузоперевозчиков не имеется.

Напомним, с 5 июня скопление грузового автотранспорта наблюдается на границе Казахстана и Кыргызстана.