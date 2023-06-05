Скопление грузового автотранспорта наблюдается на границе Казахстана и Кыргызстана

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – На кыргызско-казахстанском участке государственной границы перед контрольно-пропускным пунктом «Ак-Тилек-автодорожный» отмечается скопление транспортных средств, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению управления информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР, пункты пропуска на границе Кыргызстана и Казахстана функционируют в штатном режиме. Скопление грузовых транспортных средств вблизи пункта пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» связано с сезонным увеличением экспорта сельхозпродукции из Кыргызстана в другие страны.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений людей и автотранспортных средств не зафиксировано.

«Со стороны ПС ГКНБ КР ограничений при прохождении пограничного контроля для грузоперевозчиков не имеется. Жалоб и претензий со стороны водителей транспортных средств не отмечается», - говорится в сообщении ПС ГКНБ КР.