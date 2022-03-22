Скопление автотранспорта наблюдается на блокпостах в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области наблюдается скопление автотранспорта на блокпостах. Спасатели региона просят не выезжать в дорогу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, в Аршалынском районе из-за закрытия автодороги по направлению «город Нур-Султан – город Караганда» при выезде из города Нур-Султана наблюдается скопление около 110 автотранспортных средств.

«Спасателями, полицейскими проводятся разъяснительные работы с пассажирами и водителями о необходимости вернуться в населенный пункт во избежание чрезвычайных ситуаций», - поделились в ведомстве.

По информации КазАвтоЖол, расчистка дороги продолжается, но затруднена в связи с сильным ветром и метелью.

Между тем, также при выезде из города Караганды в направлении столицы наблюдается скопление около 235 автотранспортных средств.

«Решается вопрос о сопровождении автотранспорта в составе колонны. ДЧС Акмолинской области просит жителей региона не выезжать за пределы населенных пунктов. О закрытии дорог вы можете узнать, скачав приложение «Дармен» либо по номеру 1403», - добавили спасатели.