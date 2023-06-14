Скопление автотранспорта на госгранице прокоментировали в Пограничной службе КНБ РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Скопление автотранспорта на государственной границе прокоментировали в Пограничной службе КНБ РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

На отдельных направлениях казахстанско-российской границы (пункты пропуска «Кайрак» (РК) – «Бугристое» (РФ), «Сырым» (РК) – «Маштаково» (РФ)), казахстанско-кыргызской границы (пункты пропуска «Карасу» (РК) – «Ак-Тилек» (КР)) и казахстанско-узбекской границы (пункты пропуска «Жибек жолы» (РК) – «Гишт-Куприк» (РУз), «Казыгурт» (РК) – «Ташкент» (РУз), «Атамекен» (РК) – «Гулистан» (РУз)) отмечается скопление лиц и транспортных средств.

Основными причинами явились частичная реконструкция пунктов пропуска на указанных направлениях, сезонное увеличение въездного грузопотока в период транспортировки плодоовощной продукции, наращивание транзитного потенциала транспортными организациями, традиционное повышение пассажиропотока в туристический сезон.

Вместе с тем, Пограничная служба КНБ сообщает, что казахстанские пункты пропуска функционируют в круглосуточном режиме. Принимаются меры по сокращению скопления лиц и транспорта путем применения современных и автоматизированных систем досмотра транспортных средств и проверки документов у лиц, следующих через границу.

Водителям транспортных средств рекомендуется скорректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации.