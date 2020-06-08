Скопление авто: что показал хронометраж на границе с Кыргызстаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хронометраж времени прохождения одного транспортного средства на АПП «Карасу» (затрачено 20-22 минут) и «Актилек-автодорожный» (13-15 минут) подтверждён обеими сторонами: Казахстаном и Кыргызстаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

Как сообщали ранее в КГД, скопление автотранспортных средств связано с началом сезона плодоовощной продукции, возобновлением торговли с КНР и приостановлением работы 5 автомобильных пунктов пропуска в связи COVID-19.

3 июня 2020 года на АПП «Карасу» и АПП «АкТилек-автодорожный» проведена рабочая встреча представителей Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

Хронометраж показал, что при прохождении двух сопредельных пунктов пропуска сканирование документов для налогового контроля РК занимает 3 минуты, что подтверждается подписанным с обеих сторон протоколом хронометража.

Вместе с тем при проведении хронометража на АПП «Актилек-автодорожный» «кыргызские медики брали анализы у водителей на COVID-19, однако выпускали без получения результатов тестов. Тогда как, со слов водителей, до проведения хронометража их заставляли ждать результаты, что в свою очередь занимало 30-40 минут», - подчеркнули в КГД.

Кроме того, как добавили в ведомстве, недовольство водителей Кыргызстана вызывают действия группы лиц, так называемых «толкачей», представляющих услуги прохождения без очереди, по встречной полосе на кыргызской стороне.