Скончавшуюся от наезда катера женщину ищут в Иртыше в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Два несчастных случая произошли на реке Иртыш в городе Павлодаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 07:30 в городе Павлодаре, в реке Иртыш, на частном пляже «Ямайка«, силами оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области (5 спасателей и 2 плавсредства) проводятся поиски гражданки, 1982 года рождения, которая 3 сентября скончалась от наезда катера (со слов очевидцев)», - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

По информации ведомства, в реке Иртыш, в районе села Кенжеколь, силами ОСО ДЧС: 4 спасателя и 2 плавсредства – ищут 27-летнего мужчину, который утонул при ловле рыбы.