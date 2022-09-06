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    18:47, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Скончавшуюся от наезда катера женщину ищут в Иртыше в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Два несчастных случая произошли на реке Иртыш в городе Павлодаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 07:30 в городе Павлодаре, в реке Иртыш, на частном пляже «Ямайка«, силами оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области (5 спасателей и 2 плавсредства) проводятся поиски гражданки, 1982 года рождения, которая 3 сентября скончалась от наезда катера (со слов очевидцев)», - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

    По информации ведомства, в реке Иртыш, в районе села Кенжеколь, силами ОСО ДЧС: 4 спасателя и 2 плавсредства – ищут 27-летнего мужчину, который утонул при ловле рыбы.


    Теги:
    Павлодарская область МЧС Происшествия Павлодар Происшествия, ЧС
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