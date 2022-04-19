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    14:52, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Скончавшийся во время тестирования учитель состоял на учете по болезни

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов не связывает случай смерти учителя в Алматы с прохождением квалифицированного теста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается работы медперсонала, то медицинский работник обязан был находиться там. То, что штатный сотрудник в это время отлучился – это, конечно, сигнал»,- сказал Асхат Аймагамбетов журналистам на брифинге после заседания Правительства.

    По его словам, по всем вузам и организациям образования была проведена необходимая работа.

    «Будет обеспечиваться контроль за тем, чтобы медработники все время находились на работе и при необходимости могли оказать помощь», - отметил министр.

    Как подчеркнул Асхат Аймагамбетов, скончавшийся учитель был очень квалифицированным.

    «Он верил в свои силы. Даже несмотря на то, что у него не было необходимости проходить аттестацию, потому что он буквально в 2020 году устроился на работу в школу. Однако он решил подать свои документы... Коллега состоял на учете, имел соответствующее заболевание. Утром он чувствовал определенный дискомфорт, близкие советовали остаться дома. Но он был уверен в своих силах и не переживал, сказал, что сдаст, и решил пройти аттестацию», - дополнил министр.

    Напомним, в Алматы во время сдачи национального квалификационного тестирования скончался учитель.

    Теги:
    Образование МОН Происшествия
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